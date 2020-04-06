受到疫情影響牽動許多上市櫃公司的股價波動，宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清認為現況雖可考慮投資有8類產業個股，但仍要注意勿再追高及大量投資，並就3種持股資金者給予建議。

一、持股滿手者，近期個股股價大幅反彈，建議逢高減碼，停損或停利，至少降低一半以上的持股，留得青山在，不怕沒柴燒。

因為個股股價難以回到前波高點，投資人若是在高點被套牢者，趁近期股價大幅反彈之際賣出一半以上持股，降低部分虧損，也才有利於當未來個股股價打回第二隻腳時再來承接，等未來股價大 幅反彈時再賣出，如此才能降低虧損。

二、持股一半者，股價反彈仍需逢高降低部分持股之外，也要汏弱留強，不然留 到不對的股票，也沒意義。換股操作，切記不要殺低股價已大跌很多的持股（除 非融資斷頭，或是獲利很差的股票且目前股價修正不夠，股價相對基本面及獲利 仍是高估），再跑去換股價漲很多且股價基期很高的股票（提防股價最後補跌及 大跌），恐怕會變成“追高殺低”，輸兩次。

三、空手者，好公司股價不理性大跌，尤其未來美股如有再出現連續性大跌，可趁個股股價大跌找買點，短線持股 3~5 成就好。但是，股價從最低點算起來反彈 超過 2~3 成以上，可以開始往上逢高獲利了結(3 月下旬至今，少數強勢股股價反 彈 4~5 成)，等待下次個股股價從最高點往下回跌超過 10%以上，再逢低買進投資或等待其他個股股價有更好的機會點。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清。（圖／陳國清提供）

四、短線搶短標的，最好是獲利好且股價跌很深的低股價基期個股，如果有政策護盤的話，那就更好，股價跌越深且籌碼越乾淨者(融資越少)，反彈幅度會較多。

五、股價基期還很高，或是近期大幅反彈之後股價跌不多的高價股，包含線上遊戲股及少數高股價基期個股(千金股或類千金股)，儘管短線股價也出現反彈，但 須提防股價反彈後，或因股價基期較高的不利因素(砍起來有肉) 、或是台股大 盤回測第二隻腳、或是未來個股業績及獲利不如預期或下修，不幸出現股價補跌或大跌的情況，變成下一波股市重災區。

六、可投資的產業及個股，應以食品、防疫、PC 及伺服器、遠端視訊及網通產品、宅經濟、眼科等等產業為主，上述電子相關產品則以承接中國 PC 和伺服器品牌 廠及承接中國 5G 接單比重較高的台廠將會較優；惟近期上述相關公司股價已大幅反彈，不能再追高及大量投資，須等個股股價漲多拉回或打第二支腳再來承接。

(中時電子報)