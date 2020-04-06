美國失業慘爆！亞股卻抗跌 台股開盤上漲逾百點 09:012020/04/06 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股周一開盤上漲逾百點。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國上周公布最新初領失業金人數達到664.8萬人，再度刷新高點紀錄，兩周累積新增失業人數逼近1000萬人大關，3月份非農新增就業人數更是暴減70.1萬人，美股連3日走跌，周線收黑，加上OPEC+周一會議延至周四，台股補跌壓力沉重。不過，亞股周一早盤全面走升，台股周一(6日)收到激勵，開盤上漲44.12點，暫收9,707.75點，隨後漲勢擴大至逾百點，權值王台積電上漲1.5元、暫收273元。 (中時電子報) #台積電 #台股 #美國 #亞股 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 節後4個小心 台股停看聽 04:092020/04/02 財經要聞 陸股三大指數開低 滬指開盤微跌0.33％ 11:142020/04/02 財經 恒指開低247點 匯控開盤跌3％ 11:142020/04/02 財經 政策利多加大陸疫情趨緩 激勵亞股反彈 16:562020/04/02 財經 台股月線連三黑 宜關注3月營收 18:122020/04/02 財經 陸高速部署海軍 美領導地位不穩 04:092020/04/03 焦點新聞 美Q2經濟慘到爆 衰幅恐達38％ 23:132020/04/03 財經 美恐2千萬人丟飯碗！專家警告：撒2兆美元遠遠不夠 00:042020/04/04 財經 雙王法說接力 主導4月行情 04:102020/04/06 財經要聞 啟發投顧本周看好半導體、傳產內需及生技等三類股 08:592020/04/06 財經 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 1分鐘讀財經》川普喊破喉嚨也沒用！2巨頭又變臉 油價慘劇沒完 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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