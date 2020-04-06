美國上周公布最新初領失業金人數達到664.8萬人，再度刷新高點紀錄，兩周累積新增失業人數逼近1000萬人大關，3月份非農新增就業人數更是暴減70.1萬人，美股連3日走跌，周線收黑，加上OPEC+周一會議延至周四，台股補跌壓力沉重。不過，亞股周一早盤全面走升，台股周一(6日)收到激勵，開盤上漲44.12點，暫收9,707.75點，隨後漲勢擴大至逾百點，權值王台積電上漲1.5元、暫收273元。

(中時電子報)