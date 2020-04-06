勞動部擬砸60億元助6萬非典勞工 時薪158、最多月領1萬2640元 09:162020/04/06 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對部分工時勞工則提出「安心即時上工計畫」，擬提供每小時158元、每月最高工作80小時、每月最高1萬2640元，最長以6個月為限。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，為了協助無薪假（減班休息）勞工，勞動部祭出「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」，而針對部分工時勞工則提出「安心即時上工計畫」，擬提供每小時158元、每月最高工作時數80小時、每月最高1萬2640元，最長以6個月為限。 據勞動部規劃，安心即時上工計畫規模為60億元、預計協助6萬名部分工時或非典型勞工，以降低疫情對經濟生活造成的衝擊。 (中時 ) #勞工 #計畫 #勞動部 #安心 #即時 #60億元 #助6萬非典勞工 #時薪158 #月領1萬2640元 也許您會感興趣 推薦閱讀 無薪假飆近8000人 8年來新高 04:102020/04/02 生活新聞 失業救助 新北市爭取1千防疫職缺 15:152020/04/02 政治 最快4月中啟動 公部門開缺 救三類勞工 04:092020/04/03 財經要聞 北市第8間防疫旅館上線 04:102020/04/04 地方新聞 體育頻道險開天窗 04:092020/04/05 專題周報 永安棧日租服務 客房變辦公室 04:092020/04/05 產業．科技 慈濟贈送安心祝福包 豐富竹縣關懷包內容 12:232020/04/05 生活 每梯次限100人分組出發 新化林場安心賞螢 15:342020/04/05 旅遊 勞工紓困 在野立委籲放寬條件 01:212020/04/06 政治要聞 助防疫 慈濟送安心祝福包 04:102020/04/06 地方新聞 生活熱門新聞 疫情出現重大變化？指揮中心10：00最新說明 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 時事 學校急查清明旅遊史！到過11風景區「先請假1周」 - 生活 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 社區破口？自美返國躲過居家檢疫後今天才確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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