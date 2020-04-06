新冠肺炎疫情持續延燒，為了協助無薪假（減班休息）勞工，勞動部祭出「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」，而針對部分工時勞工則提出「安心即時上工計畫」，擬提供每小時158元、每月最高工作時數80小時、每月最高1萬2640元，最長以6個月為限。

據勞動部規劃，安心即時上工計畫規模為60億元、預計協助6萬名部分工時或非典型勞工，以降低疫情對經濟生活造成的衝擊。

(中時 )