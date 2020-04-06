新冠肺炎疫情持續，行政院4月2日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，加碼特別預算1500億元，整體紓困規模將達1兆500億。對此，前國民黨立委孫大千直言，這種「畫大餅式的紓困案」，最後恐怕只能夠淪為一場「口惠而實不至」的鬧劇。

孫大千在臉書指出，行政院現在的當務之急，不是想盡各種辦法「灌水加碼」，膨脹數字，而是應該先落實幾個關鍵任務：

第一，建立一個需要政府紓困產業的急迫指標。政府的資源有限，無法三百六十行「雨露均沾」，必須先定出一個資源投入的優先順序。甚至在相同的產業中，各自所受到的疫情衝擊和影響也未必一致。例如觀光景點的飯店業的訂房率絕對遠比大台北地區的飯店業的訂房率為高。

第二，了解等待紓困產業的需求內容。不同產業需要政府提供的奧援也不盡相同，政府應該根據不同產業所面臨的問題，個別訂定出紓困的模式和額度。

第三，「減稅」和「補貼」必須雙管齊下。考量政府的財政狀況，所能籌措的金額有限，在僧多粥少的情況之下，補貼政策只適合短期操作，可以協助企業救急之用。政府應該同步推出未來五年的減稅方案，一方面不至於在短期內造成政府財政負擔過重，另一方面，整合未來五年的減稅規模，才能夠提供企業足夠的紓困能量。

(中時電子報)