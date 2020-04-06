清明連假不少景點都湧入大量民眾聚集，就怕引發群聚感染，新北市長侯友宜不斷提醒民眾做好防疫，今（6）日一早就在臉書PO文，提醒出門上班別忘了戴口罩、保持社交距離，若搭乘大眾運輸工具未配戴口罩，最高可開罰1萬5000元。

侯友宜昨日出席防疫會議時提到，清明連假人潮聚集，確實令人擔憂、難過，呼籲大家別讓這陣子的努力白費了。

今日侯友宜再次宣導，搭乘計程車、公車、捷運、輕軌等大眾運輸工具，必須全程配戴口罩，若屢勸不聽，將依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰緩，即日起進入新北市政府大樓的同仁、民眾，皆需戴口罩，體溫異常或未戴口罩，不得進入。

清明連假期間，許多觀光景點仍聚集大批人潮，侯友宜擔心成為防疫破口，呼籲民眾落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同持保持社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，通勤、通學時也務必配合政府政策，做好最嚴格把關，定不能讓疫情持續擴散。

侯友宜也向中央喊話，入境者應全面篩檢並居家檢疫，連假後境內控管尤其重要，已要求教育局了解連假後師生的健康情況，新北市會採最高標準自我檢視，所有第一線人員都非常辛苦，也請市民捍衛第一線防疫人員的安全，「不要抱著僥倖心態，不要四處趴趴走，這一仗，我們一定要挺過去。」

(中時電子報)