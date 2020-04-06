新冠肺炎全球確診案數不斷增加，台灣也逐步增加到三百多例，但蔡政府的防疫政策卻一變再變，對於口罩國內供應問題，先前才免費援外做公關，卻「還要台灣人蒸口罩」。也讓台灣民眾黨正妹發言人楊寶楨，忍不住開轟，「口罩供應到底有沒有問題？台灣人就該擔心？」。

楊寶楨今凌晨在臉書發文稱，「有時候回頭看，真是覺得霧裡看花，思緒很混亂」。

「剛開始說口罩夠用、不需要囤貨，後來卻施行口罩限購政策，當時正是口罩最缺乏的時候，但食藥署說不建議用乾蒸的方式讓口罩復活，因為恐破壞結構影響防護」。如今口罩產線擴增，行有餘力了，原本禁出口，到現在可以捐口罩給其他國家」，全球共體時艱是個美意，「但現在又反過來建議國人口罩要撙節使用，建議電鍋乾蒸來重複利用口罩」。

楊寶楨感嘆，「所以說，未來國人的口罩到底是否充足無虞？」。台灣人素質很高，不會隨便浪費，也很有愛心、樂於分享，只是希望給出的每個說法「時空別變換地太快」，讓民眾有明確的指示可以依循，而不是只能被動地活在不確定性的恐慌當中，走一步算一步。

但她也強調，台灣防疫全球按讚，中央防疫團隊辛苦了，一線作戰的醫護防疫人員辛苦了，隨著疫情持續蔓延，未來的每一步，全民都得更加戰戰兢兢地應對。台灣，加油！

(中時電子報)