石油輸出國組織及合作夥伴國（OPEC+）原定於周一舉行的緊急視訊會議臨時延後，導致美國總統川普上周釋出本周沙、俄將協議共同減產1000萬桶原油的期望受到存疑，美國西德州中質原油(WTI)價格下跌9.2％、至每桶25.72美元，而國際基準布蘭特原油價格下跌8.7％，至每桶31.15美元。

在面對美國悽慘的就業市場數據表現後，投資人重新將目光擺在原油市場上，川普上周推文表示，他已經致電俄羅斯總統普丁、沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman），就原油減產商討相關事宜，並稱有需要將出手介入這場曠日廢時的石油大戰。

俄羅斯總統普丁表示，要減產沒有問題，但美國也要加入減產行列，原油減產才有可能實現。不過，川普4日再度宣布，擬針對進口美國的原油加徵關稅，藉此保護美國能源業勞工，此前已經有不少美國能源公司支撐不住沙俄發起的價格戰而倒閉。在川普揚言恐嚇後，傳出加拿大與美國正在商討如何對進口原油加徵關稅，想要對OPEC+會議施加壓力，如今周一會議取消延至周四，讓不確定性增加，導致上周油價創下有史以來最好表現，恐怕在本周又黯淡。

(中時電子報)