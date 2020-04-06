清明節假期已經結束，學校師生返校上課，教育部長潘文忠今天表示，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險，已發文請學校進行全校性消毒，並在第一時間對學生進行健康監測，如有身體不適，建議他們戴口罩、回家休息或前往就醫。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，會前潘文忠接受採訪指出，在清明連假前，教育部與中央流行疫情指揮中心就已經研擬注意事項，並在昨天發給各級學校「師生返校之防疫注意事項」，要求落實執行。

潘文忠表示，學校(園)應進行全校性消毒清潔，尤其就對外開放或使用頻率較高之場所(館)，以避免因連假期間人員進出造成感染源進入校園。並於上課期間，維持各場域良好之通風。

潘文忠進一步表示，學校(園)應於師生返校或返回宿舍的第一時間，嚴格執行師生健康監測，並詢問了解其身體健康狀況。學校(園)除量測體溫、注意師生是否有發燒情形之外，針對遇有呼吸道、失去嗅覺味覺等症狀者，應立即請當事人配戴口罩立即就醫或在家休息，進行自主健康監測。

潘文忠說，師生返校後學校(園)應再次進行全校性衛教宣導，並提高師生落實手部衛生、勤洗手頻率；同時蒐集師生於連假期間旅遊、聚會與其他集會活動等軌跡與健康紀錄，以利日後可能須配合疫情調查之用，如因隱匿而造成日後校園防疫破口，則依校內獎懲規定辦理。

潘文忠要求學校 (園)提醒師生及家長，在連假結束返校(園)的14天內，務必提高老師及學生對自身健康狀況的警覺並每天量測體溫。如發現身體不適，請即配戴口罩立即就醫或在家休息，並即時通報學校(園)。

(中時 )