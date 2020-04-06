受到紐約跟新型冠狀病毒肺炎有關的死亡人數驟增、投資人仍在消化難看的就業報告影響，美國四大指數4月3日全面收低。台股在連假四天後，6日開在9,707.75點，隨後勁升逾百點，指數回軟，台積電（2330）、大立光（3008）開在273元、3,880元，雙雙呈現上漲。

大立光3月合併營收繳出雙成長佳績，單月營收達54.44億元，不但較上月的36.69億元，月增48.38％，也較去年同期的39.26億元，年增38.67％。但也示警4月營收會受疫情影響，拉貨動能較3月下滑，未來關注於4月9日法說會。

大型本土投顧指出，在新型冠狀病毒在美疫情爆發下，確診人數已達31萬例，美國總統川普一改先前樂觀態度，反而示警國人必須做好準備，以因應接下來艱困的二周。

儘管各國央行聯手救市，且川普也熱線俄國總統普丁要穩定油價，但疫情本身獲得控制與否，仍是反彈行情是否延續的關鍵。清明四天連假當中，全台11 個景點遊客超過20萬人次，若一周後肺炎確診人數大增，將衝擊台股走勢。

法人認為，短線選股重點仍是以技術面強勢與法人強力回補的個股為主，可積極追蹤去年財報亮麗、上半年營運淡季不淡與高現金殖利率標的，至於較具剛性需求的資料中心、伺服器與基地台等個股近期走勢普遍也較強，可持續關注。

(工商 )