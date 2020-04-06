上周二晚的美股下跌了410點，雖然影響台股表現，但從盤面觀察，一是權值股並未跟著美股轉弱(相對平穩)，二是中小型股活躍度增加，尤其是「業內、中實戶」主控的低價、大量股，上周二PCB、上周三轉由面板族接棒。

美股的下跌主要是美國投資人開始擔憂經濟受新冠疫情影響而衰退，由於經濟衰退是不可避免的過程，換個角度思考，有利空衝擊才能真正確認美股是否真正落底。

從美股技術線型分析，目前道瓊指數受到月線22270點蓋頭反壓壓制，短期間會在月線關前震盪，觀察道瓊指數最高與最低點的差距628點，其波動幅度不再動輒上千點，顯然美國投資人的情緒已經逐漸平穩，如果指數波幅能夠控制在300點之內，美股也將進入「右肩平台」整理格局。

從盤面來看，除了低價面板族群最有人氣外，就屬IC設計最強，面板族是因為遠距教學對平板、NB面板需求增加，加上三星今年底將退出LCD生產，轉向QD display事業(量子點OLED)；至於IC設計則偏向各自表現為主。

從大環境分析，目前各國政府除了放錢紓困外，亦將擴大政府支出救經濟(川普擬推出2兆美元基礎建設)，在財政、貨幣政策雙管齊下刺激下，一旦疫情獲得控制，經濟可望快速復甦。

(時報資訊)