美國總統川普對國內疫情發表樂觀談話，華爾街正試圖擺脫上周的另一波跌勢，以及投資人拋開沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間日益緊張的局勢，周日夜盤美股期貨走高，道瓊指數期貨漲280點或1.34%，報21,237點。

標普500指數期貨漲1.56%，那斯達克指數期貨漲1.88%。美國總統川普周日表示，美國某些疫情熱區已看到新冠病毒危機「正趨於平緩」，稱美國人開始看到「隧道盡頭的光明」。此番發言為美股期貨帶來提振。

美國疫情最嚴竣的紐約州周日公布新冠肺炎死亡病例較前一日略為減少，為一周以來首見，但仍有近600起新增死亡病例與超過7,300個新增確診病例。川普在白宮記者會上表示：「這或許是一個好徵兆」。上周六川普才呼籲美國人準備迎來最艱辛的一周，警告美國可能將有更多人因新冠肺炎喪命。

上周美股三大指數為4周來第3度周線收黑，道瓊指數單周下挫2.7%，標普500指數周跌2.1%，那斯達克指數跌1.7%。在新冠肺炎大流行幾乎使全球經濟停擺的憂慮籠罩下，並已削弱對企業獲利的信心，美股已深陷熊市。

根據路透社統計數據，目前美國新冠狀病毒感染確診病例已達到33萬6,238人，死亡病例達9,573人。

(時報資訊)