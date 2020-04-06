資誠（PwC）聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人曾惠瑾表示，遠距醫療於國際發展多年，然而，法規限制及台灣使用者行為模式是尚未全面普及的主要原因。

在疫情肆虐的非常時期，隨著多數國家緊急放寬遠距醫療法規，以及使用者行為轉向減少外出的變化下，在疫情期間之強迫行為改變後，曾惠瑾認為，遠距醫療市場有望快速發展。

以全球遠距醫療發展領先的美國為例，在美國本土疫情爆發之前，Medicare已提供部分遠距醫療項目給付，如醫師可對患者上傳照片進行評估等，隨著疫情爆發與升溫，川普總統宣布擴大放寬Medicare遠距醫療服務，允許使用者與醫療機構運用通訊軟體如FaceTime、Facebook Messenger、Google Hangouts或Skype進行遠距診療，如扭傷、牙科或心理評估等。

為因應此次新冠肺炎疫情，美國FDA於2020年3月20日發布緊急措施，放寬原先於醫療機構使用之遠距監測醫材，如電子體溫計、血氧濃度計、呼吸監測儀、心電圖計、非侵入式血壓計、電子聽診器以及部分可輔助臨床決策支援的軟體如心電圖軟體等產品可於居家量測使用，以透過遠距監測與數據自動傳輸，降低民眾至醫院就診的感染風險，減輕醫護人員與醫療機構負擔。

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