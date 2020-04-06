指揮中心針對連假人潮眾多的11個景點發布國家級警報，國發會主委陳美伶今表示，昨晚通告所有同仁，要求連假曾到訪這11個景點遊玩必須回報，若有不舒服或有疑慮，可以申請在家辦公的機制。

由於在家辦公是選項、非強制，陳美伶強調，若回報曾走訪這11個景點的同仁進辦公室上班，會要求定時量體溫、健康自主管理，只要身體有不適，就建議選擇留在家裡。

對於異地辦公，國發會也超前部署；陳美伶表示，日前將異地辦公的辦法規劃好了，3個星期前還做過演練，做好萬全準備。

(中時 )