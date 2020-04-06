清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 09:442020/04/06 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假曾遊玩11個熱門景點遊玩，國發會主委陳美伶表示，要求量體溫、健康自主管理，也可申請在家辦公。(洪凱音攝影) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心針對連假人潮眾多的11個景點發布國家級警報，國發會主委陳美伶今表示，昨晚通告所有同仁，要求連假曾到訪這11個景點遊玩必須回報，若有不舒服或有疑慮，可以申請在家辦公的機制。 由於在家辦公是選項、非強制，陳美伶強調，若回報曾走訪這11個景點的同仁進辦公室上班，會要求定時量體溫、健康自主管理，只要身體有不適，就建議選擇留在家裡。 對於異地辦公，國發會也超前部署；陳美伶表示，日前將異地辦公的辦法規劃好了，3個星期前還做過演練，做好萬全準備。 (中時 ) #陳美伶 #11 #景點 #連假 #國發會 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 清明連假第一天 蘇花改從半夜就塞車 09:242020/04/02 生活 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 連假鬆懈了怎麼辦？醫曝5關鍵：撐到這天才算勝利 20:372020/04/05 生活 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 清明連假住房率 城郊兩樣情 04:102020/04/06 財經焦點 連假後防疫 教長要求學校：未來14天加強監測學生健康 09:222020/04/06 生活 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 1分鐘讀財經》川普喊破喉嚨也沒用！2巨頭又變臉 油價慘劇沒完 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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