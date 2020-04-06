台中市議員羅廷瑋要求中火做出具體承諾，在已廢除4部老舊燃煤機組的前提下，增設2部新的燃氣機組。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市議員羅廷瑋6日到行政院門口柔性靜坐，要求行政院收回「宣告台中市燃煤自治條例失效」成命。（摘自羅廷瑋臉書／盧金足台中傳真）

全民防疫當前，台中市議員羅廷瑋6日上午從台中出發，到行政院門口柔性靜坐，要求行政院收回「宣告台中市燃煤自治條例失效」成命；請中火做出具體承諾，在已廢除4部老舊燃煤機組前提下，增設2部新燃氣機組；他在行前受訪時強調，為避免疫情嚴峻期間，被誤解「來亂的」，採取「網路、視訊、語音」抗議，希望行政院長蘇貞昌不要成為台中人空氣健康的破口。

新冠肺炎疫情升溫期間，不宜群聚造成風險，靜坐有時間表？羅廷瑋表示，靜坐抗議只有他與助理兩人，不會有群聚顧慮，至於靜坐時間會多久？他說，表達訴求讓中央知道，就達到靜坐目的，可能是幾小時，或可能一天的時間。

羅廷瑋今天上午帶著行李箱到行政院靜坐抗議，他說，要讓蘇揆關注到地方自治權的聲音，他才剛從網路連署兩天，就有近萬人響應，很多地方民眾除了防疫，也很重視固定、境外與移動的汙染，他是人民選出來的，要當人民發聲筒，市民是老闆，他是員工，所以義無反顧到行政院抗議。

因為疫情當前，為避免模糊焦點招反感，採柔性訴求視訊等方式，不違法不抗爭，他是兩個孩子的爸爸，為了生活的呼吸權，防疫期間減少活動，但不只坐在辦公室服務案件，要站出來為空品發聲。

羅廷瑋指出，3月中，行政院卻在防疫重要時間宣告前市長林佳龍推動的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》部分條例失效，無疑是為台電和中火解套。

他質疑，該舉動直接承認蔡政府能源政策的失敗，違反國際社會對於減煤減炭的共識，將中部人民的健康棄之不顧。

上午他與一名助理到行政院門口柔性靜坐並採「網路、視訊、語音」抗議，提出兩大訴求，一為請行政院收回「宣告台中市燃煤自治條例失效」成命；二為請中火做出具體承諾

，在已廢除4部老舊燃煤機組的前提下，增設2部新的燃氣機組。

羅廷瑋表示，行政院的宣告無效決定，已經被立法院法制局「打臉」，立法院法制局提出，行政院四年前並沒有依規定「備查」台中生煤自治管制條例，等同未提出異議；而依《地方制度法》授權，地方本就有權訂定較中央嚴格的環保法規，沒有「牴觸中央法規」問題。

羅廷瑋籲請蘇揆收回成命，民進黨不要「前方吃緊，後方緊吃」，在全民防疫關頭，還堅持做出高度爭議性的決定。

此外，他強調，台中市議會3月底決議，由台中市議會提出「大法官釋憲」希望可以駁回中央這樣的決定，讓地方可以有一定的自治權，他說，抗議活動並不是想要模糊焦點，而是希望國人重視呼吸權，在防疫期間仍舊是不能被忽視。

(中時 )