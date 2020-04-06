南山人壽跟進！ 百餘人連假赴11個熱門景點 居家工作12天 09:572020/04/06 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南山人壽。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南山人壽今（6）日宣布，連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4/6-4/17期間居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。 另外此期間，公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行。不同樓層的同仁，也降低業務接觸。自4/6 起全體同仁上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層亦設置酒精消毒，提升防疫措施。 (中時電子報) #南山人壽 #連假 #熱門景點 #百餘 #人因 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 連假鬆懈了怎麼辦？醫曝5關鍵：撐到這天才算勝利 20:372020/04/05 生活 嘉義紫藤花季 連假遊客湧入停車亂象多 21:272020/04/05 旅遊 金山老街連假遊客狂掉8成 攤商哭喊：撐不下去 20:532020/04/05 生活 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 清明連假住房率 城郊兩樣情 04:102020/04/06 財經焦點 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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