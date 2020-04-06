南山人壽今（6）日宣布，連假期間曾至11處熱門景點區約115位同仁（含眷屬)，於4/6-4/17期間居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。

另外此期間，公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行。不同樓層的同仁，也降低業務接觸。自4/6 起全體同仁上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層亦設置酒精消毒，提升防疫措施。

(中時電子報)