48歲許姓酒精代銷業者，見疫情當頭，竟在團購群組謊稱「政府要開始徵收酒精了」，造成民眾恐慌下訂搶購，她則趁機發災難財，桃檢調接獲檢舉逮人，許女被依散播流行疫情不實訊息罪起訴。

48歲許姓女子是酒精代銷業者，2月17日指示不知情的潘姓員工，在她銷售酒精的Line團購群組上，張貼「政府要開始徵收酒精了 台灣已有社區感染 所以政府已準備發文 公文一到就停止販售」不實訊息，造成民眾恐慌搶購，許女藉此銷售酒精牟利，桃園市調查處接獲檢舉，溯源追查發現是許女所為，移送桃園地檢署民生專組檢察官吳佳美偵辦。

檢方調查發現，中央流行疫情指揮中心17日僅強調：「依現有資訊分析，一般民眾社區感染的風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌」，且行政院及經濟部公告，也僅徵用「一般醫用口罩及外科手術口罩」，當時並未徵用酒精，直到3月18日「領有藥品許可證之藥用酒精」、「防疫清潔用酒精」，才經衛生福利部公告為防疫物資，認定許姓女子散播不實訊息，依違反傳染病防治法起訴。

桃園地檢署表示，流行疫情或防治措施等相關資訊均由中央流行疫情指揮中心統一對外公佈，民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，可撥打防疫專線1922查證，或向各地衛生單位洽詢，千萬不要道聽途說，隨意散播假訊息。

檢方強調「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」自2月27日起正式施行，民眾散播疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處3年以下有徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，國人切莫以身試法。

(中時 )