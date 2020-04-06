從熱火退役球星「閃電俠」韋德分享這個新秀時期的趣事，就知道「戰神」艾佛森有多大方！韋德6日在播客透露，在自己還是菜鳥時期，曾在波多黎各賭場初遇自己偶像艾佛森，沒想到艾佛森直接丟給他1000美元籌碼(約台幣3萬元)。
「當時我的隊友艾迪瓊斯知道我很喜歡艾佛森，所以把我帶去他的賭桌看他玩，然後他直接丟給我1000美元籌碼，且告訴我，『小兄弟，拿去玩吧！』」韋德說，「我只用掉其中500美元，剩下500美元趕緊放進口袋，因為當時我沒錢。」
就連一名才剛見面的聯盟新秀，艾佛森就可以這麼大方丟給他1000美元籌碼，難怪就算艾佛森職業生涯賺到不少錢，在退役之後仍兩度申請破產，不過也因這次的送籌碼趣事，讓韋德與艾佛森始終保持很好關係，就算兩人退役也一樣。
韋德也打算最近邀請魔術前鋒阿隆戈登上到自己直播間，準備好好解釋一下今年灌籃大賽的「9分事件」，當時謠傳韋德為了把自己熱火隊友德瑞克瓊斯拱上灌籃大賽冠軍，刻意在戈登最後一灌給了9分，到現在許多球迷都不肯原諒韋德。
(中時 )
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