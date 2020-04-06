對本來就受電商衝擊而身處困境的傳統零售業來說，新冠肺炎疫情造成了更致命打擊，這慘況在美國是現在進行式。據美國勞工統計局統計，全美零售業員工有近1600萬人，多面臨衝擊，且面臨無薪假風險的多是基層員工；另外，據彭博社統計，自疫情爆發以來，美國零售業無薪休假的人數已超過60萬。

為了應對疫情，美國總統川普已經下令諸如零售服飾店面之類的非必要商業停工，相關保持社交距離的限制令又延長到了4月30日；有鑑於此，全美零售業連鎖商店兩周前開始出現關閉門市潮，數百萬名傳統零售業勞工面臨無薪假或被解僱的風險。

此前，梅西百貨就在3月30日表示，旗下775家門店全部暫停營業，公司12.5萬名員工中的一部分人將於當周開始無薪休假，至少延續到5月；同時，該公司還宣布下調其董事及以上級別管理人員的薪酬，公司執行長Jeff Gennette在此期間將不會獲得任何薪資。

而知名平價服飾GAP也宣布，門市暫停營業的時間超乎預期，因此，決定讓美國和加拿大的部分員工休無薪假，不過，GAP也承諾，將持續支付津貼直到重新營業。而GAP也提到，要進行人員精簡措施，但裁員數並未透露。

受到衝擊，美國勞工統計局的數據顯示，全美零售業員工有近1600萬人，且面臨無薪假風險的許多人都是底層員工。根據彭博社統計的數據，自新冠肺炎疫情暴發以來，美國零售業無薪休假的人數已超過60萬。

另外，美國研究機構Coresight分析顯示，防疫措施將重創美國零售業，全美將有約63萬家零售業商店面臨關閉。對此，美國零售商協會（NRF）預期，美國零售業未來3個月的營業額，恐少收4300億元（美元，下同），多少業者能支撐到疫情過後是未知數。

目前，美國政府批准了總共3000億元的延期納稅，加上計畫推出的上兆美元財政刺激計畫，有望為在疫情中苦苦掙扎的零售企業找到一條生機。

(旺報 )