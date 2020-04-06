兒童節連假期間，許多人藉此機會出遊，但部分地區人潮甚多，中央流行疫情指揮中心也發布「災防告警」，提醒民眾不要前往人潮眾多的地方，立委蘇巧慧詢問，目前已有3家金控公司要求去過人潮較多景點要在家上班，是否建議各機關公司行號可以做國旅史的調查及要求這些民眾自主健康管理，衛福部政次何啟功回應「是」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等單位針對「居家隔離與居家檢疫者之相關生活協助措施、家庭關懷與醫療服務」報告。

何啟功表示，昨天早上11點行政院院長蘇貞昌至指揮中心針對清明連假的因應措施召開會議，如果民眾經過人潮較多場所、沒有配戴口罩，應做好自主健康管理並配戴口罩，如要就醫時應告知國旅旅遊史，萬一是確診時才能在該旅遊地區因應，學校師生也應告知出遊的學生與老師應做好相關措施。

蘇巧慧詢問，目前大多確診案例是境外移入，為何不要在機場全面採檢呢？台灣至今全部的採檢達37219次、驗出363例、達0.27％，但機場輕症、重症分別檢出率是2.1％及2.8％，境外移入的312例中，在機場攔截僅有105例，如日前奧捷團還有無症狀感染者等情況，或是針對居家檢疫者解除隔離時全面採檢呢？

「基本上有朝這方向思考」，何啟功回答，但目前在居家檢疫還有2萬7千多人，居家檢疫累積超過10萬人，「量太大了」，目前是請這些居家檢疫民眾結束後再自主健康管理7天，「如果量做的到會考慮」。

(中時 )