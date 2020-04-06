上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司陸續接獲半導體設備及面板設備商短急單，日本豐田汽車集團旗下大陸廣州豐田汽車廠塗裝自動化產線也採用上銀及大銀生產傳動系統元件及定位系統，如果歐美客戶未受新冠肺炎疫情影響而延後拉貨，3月合併營收可望優於2月。

上銀及大銀兩公司去年營收及獲利均受中美貿易戰波及，上銀去年認列匯損達1.79億元，EPS從前年17.9元巔峰水準劇減至6.03元，但仍居工具機業上市櫃公司獲利王。大銀去年認列匯損2千多萬元，對EPS影響約0.2元，致使去年EPS為0.32元。上銀及大銀兩公司農曆年後，2月起持續接獲短急單，上銀、大銀兩公司生產線也從3月起恢復加班趕工，今年合併營收可望逐月好轉。目前最大變數是新冠肺炎疫情從大陸延燒至歐洲及美國，許多工廠都被迫停工，可能會影響客戶拉貨意願。

上銀及大銀兩檔股票今(6)日股價先表態上漲，其中，上銀今日股價跳空大漲8.5元而以211.0元開出，最高曾達219.0元；大銀則上漲1.2元而以54.7元開出，之後賣壓湧現而拉回，兩公司股價目前均呈現上漲走勢。

(工商 )