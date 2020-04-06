宅居經濟消費位移，萌寵商機再升溫，毛小孩為人們帶來療癒身心的力量，更成為居家生活的最佳玩伴，PChome 24h購物表示，受到少子化影響，近年來陪伴經濟的需求攀升，站上積極推出多元齊全的寵物專屬用品，帶動三月份寵物商品銷量較去年同期成長40%。

觀察站上銷售趨勢，因應宅在家的日常所需，寵物飼料成為近期最熱門的採購商品，不少消費者偏好選購大公斤數及箱裝規格，透過網購宅配到府、免搬運的優勢，滿足毛小孩的生活補給。而近期國人公共衛生意識高漲，也讓飼主更加注重寵物環境整潔，亦推升寵物專用清潔用品買氣熱絡。即日起PChome 24h購物更推出「線上寵物展」，各式寵物用品最低下殺5折起，讓毛小孩的日用所需一次購足！ 進一步分析站上熱賣商品，PChome 24h購物指出，據農委會統計2017年全國家犬貓數量已達250萬隻，其中家貓已達73萬隻，家犬更達177萬隻，現代社會少子化及高齡獨居者日增，使毛小孩已逐漸成為許多家庭中的重要成員。

為愛屋及烏，毛小孩的飲食也受到重視，因此標榜營養均衡、健康、低熱量的美味餐點成為採購重點，人氣品牌西沙、法國皇家皆以均衡營養的配方，受市場青睞。此外，伴隨夏天的腳步即將到來，寵物涼夏用品的買氣也逐漸湧現，其中，以簡單易上手、安全刀頭設計的DIY系列電剪產品「奧本寵物電剪」，最受歡迎；「HomeRun霍曼智能飲水器」則以智能提醒、傾斜飲水設計，獲消費者喜愛。

(工商 )