石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）宣布將延後原定於本周一召開的會議，加劇聯合減產計畫可能再度受阻的擔憂，周五亞洲交易時段國際原油期貨價格重挫9%。

美國西德州中級（WTI）原油期貨價格大跌9.2%，報每桶25.72美元。倫敦布蘭特期油下挫8.7%，報每桶31.15美元。

沙烏地阿拉伯採取了前所未見的行動，其5月國際原油售價已延後發布5天之久，一名沙國高層周日透露，這是因為沙國與其他主要產油國正試圖停止全球原油價格的崩跌。惟上周末沙國、美國與俄羅斯在解決油市供過於求加劇的問題上仍缺乏實質進展，使油價再度走弱。

受新冠狀病毒大流行影響，全球燃油需求估將大減約三分之一，媒體報導，石油輸出國組織（OPEC）料將延至本周四召開會議，討論減產以緩解供應過剩的議題。

沙烏地阿拉伯上周宣布石油輸出國組織與其減產盟國將召開會議，顯示聯合減產的計畫或許已取得進展，受此激勵，上周原油價格飆漲，美國期油與布蘭特期油的單周漲幅雙雙創下歷史新高。

(時報資訊)