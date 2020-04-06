全台六都首季建物買賣移轉棟數年成長6.87%，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮分析主要有台灣疫情控制得當、剛性需求持續加溫、資金大舉回流，游資充斥、低利率加持購屋信心、降息影響各大銀行衝刺房貸業績等五大主因。對面第2季及下半年房市，他指出，疫情衝擊全球經濟成長趨緩會影響房市基本面，但在資金充裕利率持續降低的大環境下，房市只會因疫情擴散而降些溫度，暫時影響到預售市場的觀望或第二季成屋的交易量，到今年下半年房市仍會回歸「價穩量溫」的基本面。

全球疫情肆虐超乎原先預估，目前影響全球經濟最大的是兩大關鏈因素，李同榮說，包括相繼鎖國產生的產業斷鏈危機以及限制人員流動所產生的被迫性消費緊縮。前者會造成今年全球GDP成長不如預期，後者會造成相關消費性產業的嚴重傷害，但這兩項因素都會因疫情趨緩後逐漸恢復。

現在正是市場最悲觀的時候，有些學者以傳統觀念預測股災就會造成房災，就會有賣房救股的房市泡沫危機；也有些專家認為疫情持續擴散會出現房市拋售潮的危機，李同榮卻大膽斷言，這兩種危機都不可能出現，因為股市房市連動關係沒有三十年前上升趨勢那麼直接，何況是突發性危機所造成的股災，單一突發因素，除非發生在房價最高檔時（例如2014年）否則不大會引起房市崩盤，2008金融海嘯雖引發股災也沒到賣房救股的程度，反而在QE化解危機後，因游資充斥與利率偏低而促成另一波房價漲幅。

李同榮認為在資金充裕利率持續降低的大環境下，房市只會因疫情擴散而降些溫度，暫時影響到預售市場的觀望或第二季成屋的交易量，到今年下半年房市仍會回歸「價穩量溫」的基本面。另外，房市三寶（工商用地、廠辦、商辦），因為無論基本供需面、技術循環面、政策消息面，都對房市三寶的未來市場發展相當有利。

(時報資訊)