繼富邦、國泰金控之後，南山人壽今宣布最新統計，連假期間曾至11處國家警報級熱門景點區的同仁總計有115名員工(含眷屬)，已請同仁即日起至於4月17日止居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。

南山人壽表示，防疫期間內，公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行，不同樓層的同仁，也降低業務接觸；自4月6 日起全體同仁上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層亦設置酒精消毒，提升防疫措施。

(中時 )