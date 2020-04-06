南山人壽跟進 115名員工啟動居家辦公 10:262020/04/06 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南山人壽115名員工到訪11個國家警報級熱門景點，已啟動居家辦公，南山也同步進行醫護關懷服務，請同仁照顧好自己健康，定期向醫護人員回報體温、身體狀況；此為南山服務顧客示意圖。(南山人壽提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼富邦、國泰金控之後，南山人壽今宣布最新統計，連假期間曾至11處國家警報級熱門景點區的同仁總計有115名員工(含眷屬)，已請同仁即日起至於4月17日止居家辦公；同時啟動南山醫護關懷服務，每日請同仁照顧健康，定期向醫護人員回報體温，觀察身體狀況。 南山人壽表示，防疫期間內，公司內部會議討論一律以電話聯絡或視訊會議方式進行，不同樓層的同仁，也降低業務接觸；自4月6 日起全體同仁上班期間全程戴口罩，進出大樓上、下班皆需量測體溫，各樓層亦設置酒精消毒，提升防疫措施。 (中時 ) #同仁 #南山 #南山人壽 #人壽 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 宮廟參拜信徒腰斬 04:102020/04/02 地方新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 竹市防疫計程車24小時待命 防疫司機：這份工作很光榮 13:242020/04/02 生活 義大利疫情慘重 留台義籍老神父擔憂求救並表示感謝 21:162020/04/02 政治 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 地方搶出招 替失業止血 04:092020/04/03 財經要聞 守護老人家 防疫下半場主戰線 04:102020/04/03 地方新聞 防疫計程車隊 升級裝隔板 04:102020/04/03 地方新聞 財經熱門新聞 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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