連假結束別鬆懈，自主健康管理14天。(指揮中心提供)

清明連假結束，中央流行疫情指揮中心為避免疫情擴大，今天上午召開臨時記者會宣佈曾出入熱門旅遊景點、人潮擁擠的地方活動的民眾，務必實施14天的自主健康管理，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，有症狀禁上班上學。若有腹瀉、味覺、嗅覺失調症狀者，必須就醫或打1922通報，就醫時務必告知旅遊史。

指揮官陳時中表示，除自主健康管理外，接下來將要求企業進行彈性上班、異地上班的規劃，民眾外出必須戴口罩，避免不必要的外出，若要外出也要維持嚴格的社交距離，有症狀者不得上班、上學，民眾可向主管報備在家辦公，學生也要向師長提供旅遊史。

指揮中心強調，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。

(中時電子報)