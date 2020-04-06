美國上周宣布最新初領失業金人數以及3月份就業市場表現均創下10年來最糟糕紀錄，加上沙、俄兩國大打源油價格戰，國際油價今年第一季崩跌66%，美國衛生高級官員表示，本周美國新冠肺炎疫情將迎來高峰期，不過，隨著各國加大對疫情掌控，亞股周一早盤走高，道瓊期指亞洲時段一度上漲至689點高點。

截至台北時間10點0分，道瓊期指上漲588點或2.81%、暫收21,545點。

先前呼籲川普政府應該鎖國30天的知名對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman)表示，目前美國疫情已經轉漸為樂觀，紐約州長 Andrew Cuomo5日也表示在紐約新增確診病例略有下降，出院人數則是略有增加，義大利死亡人數也創下2周以來最小增數。

雖然OPEC+會議本周一延期，但市場預估石油大戰將在各方居中協調後獲得解決，亞洲股市周一早盤大多維持漲勢。

(中時電子報)