新冠肺炎疫情衝擊全球餐飲業需求，讓以啤酒聞名世界的德國釀酒業慘兮兮。德國釀酒協會日前表示，疫情對德國共1500家釀酒廠造成嚴重衝擊，可能引發大規模破產。

此外，根據德國釀酒協會的數據，超過1100家德國釀酒廠規模並不大，年產不超過50萬升，這些釀酒廠已經處於倒閉的邊緣。

該協會總幹事艾希勒指出，餐飲業停擺殃及到釀酒業，很多釀酒業90％的銷售額都來自餐飲業，但目前這部分收入基本是零。

酒類產品出口也因疫情在全球的蔓延受到影響。2019年，意大利和大陸是德國啤酒最重要的兩個出口地，但這兩個地區的疫情都相當嚴重的衝擊。

目前，總的來說，在德國有近6000種傳統德國啤酒的釀造受到威脅，德國啤酒文化的多樣性可能會被此次疫情危機破壞；對此，德國釀酒協會呼籲，德國政府應提供必要支持，採取允許延遲繳納啤酒稅等措施，減輕釀酒企業的壓力。

(旺報 )