大陸跳高名將張國偉宣布退役，他在其個人社交媒體上寫道：「對不起，我真的跳不動了，我決定退役了。」

張國偉在北京田徑世錦賽上表演「白鶴亮翅」的動作被體育迷熟知，之後憑藉其搞笑幽默的風格走紅。2013年，張國偉以2公尺32的成績打破了朱建華保持了27年的大陸室內全國跳高紀錄，2015年又跳出了2公尺38的室外個人最好成績，距離朱建華2公尺39的紀錄咫尺之遙。

張國偉曾獲得2014仁川亞運會男子跳高銀牌（2公尺33），2015鑽石聯賽尤金站跳高比賽亞軍，同年世界田徑錦標賽男子跳高銀牌等諸多獎牌成績。

近年來，張國偉由於受傷病困擾，他在運動場上的競技狀態一直在走下坡路，雖然在這期間也曾出現過回暖時刻，但是最後還是沒能實現成為第一個跳過2公尺40的黃種人的夢想。

張國偉1991年6月4日出生於山東煙台。2011年2月，張國偉初登全國賽場，參加全國田徑錦標賽南京站男子跳高的比賽並以2公尺28的成績奪得冠軍。

2015年4月，張國偉以2公尺35的成績獲得美國摩聖安東尼奧學院接力賽男子跳高比賽冠軍。這是中國跳高選手在近30年來在室外賽中跳出的最好成績。5月，張國偉以2公尺38的刷新個人室外紀錄的成績獲得國際田聯鑽石聯賽尤金站男子跳高比賽亞軍。6月，以2公尺36的成績獲得國際田聯鑽石聯賽奧斯陸站男子跳高比賽冠軍，這是他首次獲得鑽石聯賽賽事冠軍。8月30日，在2015年北京世界田徑錦標賽男子跳高比賽中以2公尺33的成績獲得亞軍。2016年國際田聯鑽石聯賽上海站男子跳高比賽中，獲得亞軍。2016年國際田聯鑽石聯賽上海站男子跳高比賽中，獲得亞軍。

2019年3月14日，大陸國家體育總局田徑運動管理中心下發的一條處罰決定，張國偉因為私自外出參加商業活動，被處以開除留隊察看處分，其他的處罰還包括扣除三個月訓練津貼，停止參加一切國際國內比賽以及一切社會活動，剝奪國家隊待遇等等。

(旺報 )