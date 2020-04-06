韓國疾病管理本部周一宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增47人，較周日的新增81例減少，並為2月29日該國疫情達到最高峰以來首度跌破50例。

南韓迄今累計確診病例達10,284例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達186人。

該國新冠肺炎疫情最嚴重的大邱市與慶尚北道分別新增13例與2例。首都首爾市與鄰近的京畿道分別新增11例與8例。境外移入確診病例新增7例，累計達769例。

(時報資訊)