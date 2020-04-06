電子零組件廠—信邦(3023)第1季合併營收為45.12億元，季增9.76%，為歷年同期新高，由於醫療、工業、綠能需求穩定，信邦預估，第2季業績可望比第1季好，今年上半年會比去年上半年好。

受新冠狀病毒肺炎疫情的影響，大陸農曆假期後，北京、江陰及桐城工廠開工後的產能利用率僅在30%到40%，信邦因能掌握客戶端的需求，已將農曆假期期間的產能需求，調整至第4季淡季的期間生產，讓信邦第1季營運未受疫情太多衝擊，隨著大陸廠區復工恢復，信邦3月合併營收為16.23億元，較2月成長21.57%，較去年同月15.21億元成長6.71%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為45.12億元，季增9.76%，較去年同期成長11.29%。

在產能恢復正常下，3月醫療及健康照護(M)、汽車(A)、綠能及節能(G)、工業應用(I)及通訊及電子週邊(C)等產業之銷售分別較2月成長34.13%、11.32%、37.83%、8.67%及16.41%；和去年同期相較，醫療及健康照護產業成長6.97%、汽車產業減少17.80%、綠能及節能產業成長39.78%、工業應用產業成長7.39%、通訊及電子週邊產業減少0.99%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收79.80%；連接器及零組件銷售佔20.20%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔31.92%；工業應用產業佔30.01%；通訊及電子週邊產業佔合併營收22.99%；醫療及健康照護產業佔8.85%；汽車產業佔6.23%。

由於新冠肺炎疫情持續並已蔓延至世界各國，斷層掃描設備及呼吸機的需求大幅增加，信邦為大陸及國際醫療設備大廠的主要供應商，且因疫情的關係，生活方式及消費行為改變，5G將加快發展，信邦在基礎建設、電子商務自動化設備、智慧城市IoT設備、LIDAR自動駕駛等應用領域已布局，並積極與新創領域客戶建立合作關係，可望降低疫情對公司營運的衝擊。

從目前訂單來看，信邦預估，第2季業績可望比第1季好，今年上半年會比去年上半年好。

(時報資訊)