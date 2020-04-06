1.台積電(2330)：節前外資連兩日買超，早盤股價漲至274元，再戰5日線。
2.中鋼(2002)：3月出貨攀近16個月新高，早盤股價漲至19.1元，挑戰5日線。
3.上銀(2049)：外資節前連兩日買超，吸引人氣匯集，早盤挾量強彈逾6%，達219元。
4.高力(8996)：本土法人聯手買超相挺，激勵早盤股價開高走高近6%，躍過月線。
5.華擎(3515)：「宅經濟」發威，推動伺服器族群行情，吸引本土法人進駐買超，激勵早盤股價一度漲逾6%。
6.廣達(2382)：基本面利多吸引本土法人買超，早盤挾量一度衝上64元、漲幅逾7%。
7.德律(3030)：3月營收5億5831萬元，月增、年增皆逾8成，股價強勢走高逾3%。
8.正崴(2392)：2019年EPS 4.1元，年增241%，今年營運不會低於去年，激勵多方攻高半根漲停板。
9.雙鴻(3324)：營運看旺至Q2，走出疫情陰影，多方開始趕路攻高逾7%。
10.統一(1216)：防疫未熄火，民生物資搶購帶旺業績，投信買超，股價偏多穩於68元。
11.矽瑪(3511)：佳世達擬砸10億元取得過半股權，身價鍍金鎖漲停。
12.精測(6510)：5G視訊商機大爆發，3月、Q1營收齊登同期新高，早盤力漲逾2.5%。
13.台塑(1301)：俄沙將召開原油減產協議會議，原油連2日強漲，股價利多回神漲逾2.5%。
14.松翰(5471)：MCU訂單滿、出貨暢旺，業績喊衝，晨盤帶量強漲逾9%。
15.紘康(6457)：防疫題材續火熱，3月營收預計亮眼，早盤衝上60.9元之漲停價。
16.大立光(3008)：3月營收逆風高飛，今年首度站穩50億元並創同期新高，晨盤攻克3800元及五日線。
17.中裕(4147)：3月營收寫新高+愛滋藥缺貨暴漲，激勵早盤跳空強彈7%。
18.宏遠(1460)：搶攻防護衣商機，帶動股價連拉2根漲停。
19.優盛(4121)：防疫題材續熱，吸引外資連二買，早盤一度亮燈漲停，彈上月線。
20.友達(2409)：三星退出LCD面板業，上周三獲外資翻多買超2.5萬張，晨盤價量齊揚勁彈4%，攻克月線。
21.晶電(2448)：上周三獲三大法人聯手買超3844張，晨盤放量勁揚近3%。
22.久裕(4173)：近10日獲外資天天買超，晨盤放量攻頂，一舉收復月線及季線。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。