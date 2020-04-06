科技大廠第一槍！為避免清明連假期間，前往中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11處景點員工成新冠肺炎防疫破口，鴻海宣布，有去過疾管署4月4日所載11大景點員工，今起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀才能進公司。

鴻海表示，在清明連假前，便已宣導，請員工不要前往人潮眾多地點，同時也以企業內部「香信」App先請員工回報連假期間可能前往的景點，當中央疫情中心發布11處警示景點時，立即進行比對，並同步進行內部查詢，掌握曾前往員工人狀況。

鴻海指出，已要求員工，若在4月2日至4月5日清明連假期間，有去過疾管署4月4日所載11大景點者，4月6日起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀才能進公司。

各大金空為加強防疫，富邦金率先宣布赴以上景點員工，從6日起開始居家辦公12天，隨後國泰金、新光金、南山人壽也跟進。

清明連假期間出遊人潮眾多，恐成防疫破口，指揮中心針對11個熱點風景區發送細胞簡訊防疫，提醒出遊後要做好自主健康管理，11個景點包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

(中時電子報)