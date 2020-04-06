正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，就讀北市某大學研究所的23歲蔡姓男子在PTT貼文，指和平醫院因SARS封院，被刑事局認定假訊息，蔡男稱為衝網路人氣，用過去事件「炒冷飯」，警詢後依傳染病防治法送辦。台北地檢署6日偵結，給予蔡男緩起訴，期間1年，命蔡須繳付1萬元給公庫。

本案是北檢在新冠肺炎疫情期間，第一起偵結的疫情假訊息案件。

警方調查，蔡姓男子是於2月11日在PTT上PO文「剛剛看到說和平醫院為了防止SARS而封院了！現在院內好多人在抗議抱怨，大家都好像被逼急了，現在該怎麼辦，急，下線等！」，但貼文後1小時就刪文。

刑事局獲報，2月15日通知蔡到案，發現蔡姓研究生是網路宅男，經常上網在PTT發「廢文」，蔡男因張貼封院假訊息被網友砲轟後就自行刪文。檢方調查時，蔡男坦承此事，表示後悟，檢方審酌他已認罪且無前科，今給予緩起訴處分。

(中時 )