新冠肺炎疫情越演越烈，幾乎全球淪陷，而今年本應為擔任奧運主辦國而歡欣鼓舞的日本，卻因疫情爆發焦心，光是首都東京就確診破千例，「搞笑天王」志村健也於日前染疫離世，如今正商討如何有效防止疫情進一步惡化，嫁來台灣的桌球天后福原愛，也在推特貢獻自己的「防疫5絕招」，嚴謹程度讓日本網友大傻眼，震驚：「有必要這樣嗎？」。

不必要な外出しない

どうしてもしないといけない場合マスクして、帰宅後すぐにシャワーをし、着たお洋服は洗えるものは洗いコートなどは除菌

うがい手洗いアルコールがあればその都度する

１日２回お部屋の掃除と除菌

家族同士でも取り箸を使う

宅急便は外に置いてもらう

あと何かできることあるかな… — 福原愛 (@aifukuhara1101) April 4, 2020

嫁給桌球王子江宏傑並定居台灣的福原愛，見家鄉日本疫情嚴重，趕忙上推特，用日文分享保護自己、照顧家人的防疫絕招，表示非必要的話不出門，但如果必須出門，則一定帶上口罩，返家後，就要馬上洗澡，衣服都脫下來洗掉，外套則要噴除菌液。

此外，她一天會打掃家裡兩次，搭配殺菌用品進行，而台灣人習慣一起用餐吃合菜，福原愛會準備公筷，保持衛生，而收包裹也有規定，那就是不要拿進房內開箱，除此之外「加濕器或空氣清淨機24小時開著」，超徹底的自我防疫守則，讓日本網友看了嘆為觀止，驚嘆「回家就洗澡太驚人了」、「有必要做成這樣嗎？」，坦言做得到這些真的很厲害，但實在很難十全十美。

(中時電子報)