清明連假全台各觀光景點擠爆人潮，各界擔憂恐成防疫破口！指揮中心因此針對11個熱點風景區發送細胞簡訊防疫。對此，資深媒體人黃創夏直言，好不容易，「海歸潮」告一段落，「『沒想到』，清明旅遊史暗潮洶湧」！網友則紛紛表示「真是一波未平一波又起」、「這個叫自私」。

清明連假期間，墾丁大街等多個景點湧入大批人潮，不僅難以未保持社交距離，許多人也因遊玩而未戴上口罩。然而，疫情中心雖緊急要求民眾不要前往，但外界仍擔憂出現防疫破口。

對此，黃創夏在臉書指出，好不容易，「海歸潮」告一段落⋯⋯沒想到，「清明旅遊史」暗潮洶湧！

網友則紛紛不滿表示「真是一波未平一波又起」、「這個叫自私」、「接下來還有五一勞動潮」、「禍起蕭牆，歷史重演」、「出國遊玩是防疫破口，現在再加上清明年假國內遊玩11景點人擠人，破口更大，將累垮我們防疫人員，浪費台灣珍貴的醫療資源」、「根本就惡劣呀」、「好害怕」。

不過也有網友認為「政府又沒規定不能出去玩？沒有出去趴趴走的人是模範生或正義魔人？總之都是別人有問題...當政府真的發出禁足令時，他們還是會靠腰」、「清明節政府呼籲不要去群聚的遊樂區或夜市，這種口頭的呼籲不但難達效果，用詞語言也只是讓在地商販心情更加情何以堪」、「台灣防疫的問題根源，其實還是在對入境者的防疫鬆散而不在國內旅遊」。

(中時電子報)