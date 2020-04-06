武漢市委常委、武漢市常務副市長胡亞波在5日召開的新聞發布會上表示，整體來看，武漢市復工復產快於預計、好於預期。截至4日，武漢市規模以上工業企業復工率97.2％，規模以上服務業企業復工率93.2％，零住餐業企業復工率95.8％，資質以上建築業企業復工率84.7％，房地產開發與經營業企業復工率92.4％。

陸媒《經濟日報》報導，如何帶動產業鏈上下游各環節協同復工復產？胡亞波指出，武漢採取三方面措施有效地破解了一批龍頭企業和產業鏈協同復工的問題：第一，是根據武漢重點產業鏈的龍頭企業和配套的核心企業，列出兩個清單；第二，提供一對一的精準服務，協助企業疏通上下游鏈條；第三，形成一個綜合協調的工作機制，發改、經信、金融、稅務、交通運輸、電力等部門聯合打好組合拳。

胡亞波表示，該暫停的繼續暫停，該推遲的堅決推遲，疫情期間，武漢連續生產的224家企業和近期復工復產的企業沒有發生群聚感染。

(旺報 )