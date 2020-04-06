法甲足球5日驚傳蘭斯隊醫自殺身亡，60歲的岡薩雷茲(Bernard Gonzalez)數日前被確診新冠肺炎，與妻子接受居家隔離(夫妻都染病)。蘭斯市長Arnaud Robinet隨後證實了這個消息，他表示岡薩雷茲是「新冠肺炎間接受害人」。

岡薩雷茲效力蘭斯長達23年，擔任一軍的隊醫，球團十分震驚。一位成員表示他上周才跟岡薩雷茲通過話，岡薩雷茲完全沒提染病的事，「這實在太糟了，驚人的劇變。」

球團主席Jean-Pierre Caillot說：「我被震懾了，當下無言以對。」據他的形容，岡薩雷茲是一個學識淵博、充滿熱情又無私的人。蘭斯市長Arnaud Robinet猜測岡薩雷茲輕生的原因與染病有關，他留下一封遺書給妻子，但內容沒有公開。

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