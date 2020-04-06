美股指期貨反彈 恒指開高逾300點 10:312020/04/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國三大指數期貨6日亞洲時段反彈，納指期貨飆漲逾3％，加上中國人民銀行上週五（3日）定向下調金融機構存款準備金率等利多，帶動港股6日開高。 恒生指數6日開高322點，漲幅1.4％，報23,558點，國企指數開高139點，報9,631點。截至上午10點15分，恒指漲幅收窄，上漲179.48點，報23,415.59點，漲幅0.77％。國企指數上揚36.57點，報9,527.67點，漲幅0.39％。 (工商 ) #上揚 #漲幅 #日開 #國企指數 #恒指 也許您會感興趣 推薦閱讀 逆勢上揚 台3月PMI報佳音 04:092020/04/02 焦點新聞 恒指開低247點 匯控開盤跌3％ 11:142020/04/02 財經 陸股開低走高 深成指收盤漲逾2％ 15:432020/04/02 財經 恒指收盤漲0.8％ 騰訊收漲1.4％ 17:042020/04/02 財經 油價創史上最大單日漲幅 道瓊大漲469點 06:242020/04/03 財經 沙俄僵局有解 油價創最大單周漲幅 20:342020/04/04 財經 狂飆三成 油價周漲幅創新高 04:092020/04/05 全球財經 台股4月築底 聚焦四大族群 04:102020/04/06 證券．權證 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 - 財經 1分鐘讀財經》川普喊破喉嚨也沒用！2巨頭又變臉 油價慘劇沒完 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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