美國三大指數期貨6日亞洲時段反彈，納指期貨飆漲逾3％，加上中國人民銀行上週五（3日）定向下調金融機構存款準備金率等利多，帶動港股6日開高。

恒生指數6日開高322點，漲幅1.4％，報23,558點，國企指數開高139點，報9,631點。截至上午10點15分，恒指漲幅收窄，上漲179.48點，報23,415.59點，漲幅0.77％。國企指數上揚36.57點，報9,527.67點，漲幅0.39％。

(工商 )

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