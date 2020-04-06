陸改裝山鷹 為003航母彈射起飛準備 10:292020/04/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中航工業貴州飛機有限責任公司說，工程師已改裝了教練-9高級教練機，以提供將上003型航母服役的駕駛相關訓練。 據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，北京軍事專家李杰說，改裝的教練-9，也就是FTC-2000「山鷹」高教機是針對正在打造的彈射起飛003型航母而打造。他認為，要提供相關艦載機駕駛必要的訓練，起碼需要2－3年。 (中時電子報) #003型 #航母 #彈射起飛 #山鷹 #艦載機 #高教機 #教練機 #教練-9 #JL-9 也許您會感興趣 推薦閱讀 快馬加鞭！ 陸這樣打造003型航母 14:122019/06/18 軍事 軍事熱門新聞 禍不單行！遭拔官美艦長確診新冠肺炎 - 軍事 陸改裝山鷹 為003航母彈射起飛準備 - 軍事 並非無理！美艦長求援遭拔官 海軍親解釋關鍵大錯 - 軍事 老羅斯福曾孫挺艦長：曾祖父當年也做了同樣決定 - 軍事 大嘴能沉船 美海軍部長痛批艦長 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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