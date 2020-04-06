中航工業貴州飛機有限責任公司說，工程師已改裝了教練-9高級教練機，以提供將上003型航母服役的駕駛相關訓練。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，北京軍事專家李杰說，改裝的教練-9，也就是FTC-2000「山鷹」高教機是針對正在打造的彈射起飛003型航母而打造。他認為，要提供相關艦載機駕駛必要的訓練，起碼需要2－3年。

(中時電子報)