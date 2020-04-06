新冠肺炎疫情升級，台灣即將迎戰社區感染。但有台北市華興里長陳峙穎上午出面指控，現行個案入境通報地方經常出現空窗期，里長及里幹事長少數人無法同時監控數十位居家檢疫隔離者，呼籲中央注視相關問題，可將社區總幹事及大樓管理員納入協助，並研議視訊監控隔離者。立委王婉諭則說，若有協助隔離者隱匿者應列裁罰。

陳峙穎表示，從一個居家隔離或檢疫個案入境，到消息傳到地方，經常出現空窗期，就有其他里長說上個月還出現8天的空窗期，他的里則曾出現2次個案資料從未進入居家檢疫系統，都是民眾主動通報，才開始追蹤，希望中央要重視才不會出現防疫破口。

他說，他負責的華興里有1萬人，在居家檢疫高峰曾有30幾個人， 里長及里幹事並沒辦法看出被隔離者有無亂跑，通常都是民眾檢舉，他建議，有沒有可能讓同住家人、朋友、社區總幹事或大樓管理員協力追蹤，以免出現防疫漏洞。

此外，防疫期間社區還有假消息出現，都讓里長及里幹事疲於奔命。為加強防疫，陳峙穎建議，除了電話外，未來是否能採取視訊連繫方式，讓監控更周延。

此外，針對居家隔離檢疫者傳出外出趴趴走、倒垃圾，網購面交的違法情事，時代力量立委王婉諭上午也呼籲，應該將協助隱匿者納入裁罰。

(中時 )