一名上班族首次使用視訊會議軟體，以為沒輪到自己說話鏡頭不會帶到，竟然做起深蹲，卻被老闆在內所有人都看光。（照片來源：PTT）

因應新冠肺炎疫情，不少公司都已展開遠距視訊會議的演練，不過卻有人因不熟悉視訊軟體操作，鬧出大笑話。一名上班族在視訊會議時，以為沒輪到自己說話，鏡頭就不會帶到，竟當場做起「深蹲」，結果老闆一句：「會議中不要做深蹲！」，才知所有人都看到他「上上下下」了。

有PTT網友分享朋友的糗事，表示朋友公司測試在家用ZOOM遠距開會，朋友第一次使用ZOOM，以為鏡頭沒帶到就看不到，因此他在別人講話時，站起來運動。

沒料到老闆忽然冒出一句：「會議中不要做深蹲！」，讓他驚覺自己「上上下下」運動被所有人看光光，當場糗到想撞牆。

這個糗事讓鄉民全笑翻，瘋狂留言：「笑翻」、「忍不住在大街上笑出來」、「從此在公司走紅 （笑到不能自己」、「主管：背部不夠挺直喔! 姿勢要標準一點!」、「有沒有人截圖起來XDD想看」、「超好笑....對不起我還沒笑完XDDDD」、「從此得到深蹲君的綽號XD」。

(中時電子報)