美國要從疫情中迎接光明了？美國總統特朗普在華盛頓時間5日表示，美國部分疫情熱點地區的新冠肺炎疫情「趨向平緩」，他還稱，美國人開始看到「隧道盡頭的光亮」。

疫情最嚴重的紐約州5日公布新增死亡病例略低於4日，這是一周以來首次出現疫情轉好的跡象。儘管如此，美國新增死亡人數仍將近600例，新增確診超過7300例。

針對紐約新增死亡病例略降情況，川普表示，「也許這是一個好兆頭，我們開始看到隧道盡頭的光亮，美國疫苗的開發已有相當大進展，大家拭目以待」。

不過，白宮醫療專家預估，即便全面實施並且遵守居家令，疫情仍可能導致10萬至24萬美國人死亡。

紐約州州長郭莫（Andrew Cuomo）5日表示，過去24小時內新住院人數下降了50％；但他也警告，目前尚不清楚紐約州的危機是否已達到高峰，紐約州總共已有4159人死亡，超12.2萬個確診病例。

(旺報 )