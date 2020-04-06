美國總統川普對國內疫情發表樂觀談話，激勵美股期貨走高，同時帶動日本等亞洲主要股市勁揚，周一香港恆生指開漲1.39%，為23558.83點。國企股(H股)開漲1.47%，為9631.08點。

美國總統川普周日表示已看到美國部分疫情熱區的新冠狀病毒危機「正趨於平緩」，稱美國人開始看到「隧道盡頭的光明」。美國疫情最嚴竣的紐約州周日公布的新冠肺炎死亡病例較前一日略為減少，為一周以來首見。

(時報資訊)