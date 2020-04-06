《港股》美股期貨上揚 恆指開漲1.39％ 10:342020/04/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普對國內疫情發表樂觀談話，激勵美股期貨走高，同時帶動日本等亞洲主要股市勁揚，周一香港恆生指開漲1.39%，為23558.83點。國企股(H股)開漲1.47%，為9631.08點。 美國總統川普周日表示已看到美國部分疫情熱區的新冠狀病毒危機「正趨於平緩」，稱美國人開始看到「隧道盡頭的光明」。美國疫情最嚴竣的紐約州周日公布的新冠肺炎死亡病例較前一日略為減少，為一周以來首見。 (時報資訊) #上揚 #光明 #開漲 #美股期貨 #美國總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 逆勢上揚 台3月PMI報佳音 04:092020/04/02 焦點新聞 新聞透視》暗夜槍決 法務部在怕什麼 04:102020/04/02 社會新聞 陸股開低走高 深成指收盤漲逾2％ 15:432020/04/02 財經 沙俄將減產千萬桶！油價狂飆40％ 美股大漲逾500點 21:332020/04/02 財經 新冠疫情肆虐 川普集團「凍未調」裁員上千人 22:012020/04/04 國際 做好準備吧！川普：美下周將死更多人 08:512020/04/05 國際 《國際金融》美國疫情出現好兆頭 美股期貨走高 09:262020/04/06 財經 美股指期貨反彈 恒指開高逾300點 10:312020/04/06 財經 財經熱門新聞 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。