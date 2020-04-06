首季受到新型冠狀病毒衝擊，國際原油價格狂瀉，由於台塑化(6505)原油來源為杜拜原油，累計第一季已經下挫逾5成，恐嚴重影響台塑化原油庫存價差損失，法人預估，台塑化首季每股恐虧損逾2元，但就長線來說，2021年在全球低油價的環境下，台塑化在煉油、烯烴業務上反而具有發揮空間，故2021年營運將較今年明顯有表現，台塑化今日股價反彈，跳回80元大關，漲幅一度逾2%，最高達82.9元，惟早盤後漲幅收斂，回到5日線攻防。

全球受到新冠病毒衝擊，整體市場消費減緩，原油價格暴跌，台塑化所進口的杜拜原油季均價格下跌13%，且第一季累計下跌更高達54%，法人估計，台塑化首季庫存時間差損失及庫存跌價損失恐高達300億元，加上炎疫情衝擊烯烴需求，以及浙江石化及恆力石化的烯烴工廠在春節期間投產，拖累烯烴利差，亦拖累台塑化烯烴工廠降載，台塑化首季每股恐虧損逾2元。

台塑化在2020年受到疫情衝擊，營運逢壓，但2021年有機會在全球處於低油價環境下營運出現反轉，在煉油業務上，汽柴油價格在布蘭特原油低於每桶40美元時將呈現僵固，加上沙烏地阿拉伯政府調降官訂售油價(OSP)中對亞洲煉油廠的溢價幅度達每桶6美元，至於烯烴業務上，輕油裂解業務的石油腦成本下降，同時，非原油製程業者業者成本持平、可支撐產品售價，且易壓低稼動率，並延後或取消產能投資，估計將擴大輕油裂解製程的乙烯利差空間。

(時報資訊)