DRAM大廠南亞科(2408)將於10日舉行線上法人說明會，將率先說明對DRAM市場看法。南亞科第一季產品量價俱揚，上季法說會對今年市場樂觀，是否對下半年市況有所調整將是市場關注的重點。

南亞科將於本周五(10日)召開線上法說會，為南亞科首度將法說會改以線上方式進行，將由南亞科總經理李培瑛親自說明營運展望、以及疫情對DRAM市場的後續影響。

DRAM價格方面，因新冠肺炎疫情全球蔓延，在家遠距工作、遠距教學之需求激勵伺服器、筆電、平板等產品銷售，3月DRAM合約價續漲約2%-5%，第一季DRAM合約價平均漲幅約4%-10%。因伺服器需求強勁，市場預期第二季DRAM合約價可望維持漲勢，不過全球各地鎖國或封城時間若拉長，下半年市況看法也將轉趨保守，實際需求恐轉弱。

研調機構集邦科技認為，從需求來看，新冠肺炎的大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道，而終端產品的出貨下滑，勢必將造成記憶體需求同步下修。總體來看，上半年DRAM價格雖然上漲，但真正的挑戰會從第三季開始。

今年第一季記憶體市況淡季不淡，產品價格平穩趨漲，南亞科看好第一季產品量價俱揚，單季營運可望優於上季，南亞科今早股價穩定上揚，華邦電(2344)股價亦走穩微漲。

(時報資訊)