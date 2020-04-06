日本新冠肺疫情急速擴大，日本首相安倍晉三最快可望於7日發布緊急事態宣言。各界雖解讀為東京都等疫情擴大的城市將封城，但事實上與海外各國理解的「封城」作法相差甚遠。

日本3月剛成立針對新冠肺炎的特別措施法修正案，此法乃根據2013年4月13日施行的《新型流感等特別措施法》，在新型流感外加上新冠肺炎修訂的。特措法規定，若判斷新型流感等傳染病對國民的生命、健康有顯著且重大的受害之虞，以及在日本全國迅速蔓延，恐對國民生活及國民經濟帶來莫大影響時，政府可發布「緊急事態宣言」。

《新型流感等特別措施法》採取的措施有: 1、要求民眾盡量避免外出、限制舉辦娛樂表演活動、集會等；2、由國家負擔對民眾實施疫苗接種；3、確保醫療提供體制（包括開設臨時醫療設施、使用土地等)；4、要求、指示運送疫苗、抗流感病毒藥等緊急物資；5、要求讓渡出售、徵用政令中規定的特定物資；6、埋葬、火葬的特例；7、生活相關物資等價格的穩定；8、延長行政上的申請期限等；9、由政府相關金融機關等提供融資等。

條文中強調，應尊重國民的自由與權利，在實施法律對策時，即使要限制國民的自由與權利，也應該採取最小限度的限制措施，故鐵路、公路等交通系統並不會因為特措法而中斷。個人或業者若不遵守政府提出的要求時，沒有特別的罰則。各都道府縣知事針對不遵守暫停營業指示的業者，可以公布其店名等。

日本對封城的認知與海外差異大，到底該不該真正的「封城」，已在網上引起熱議。

(中時電子報)