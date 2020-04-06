退役都快9年的湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾，終把這個不能說的秘密講出來了！歐尼爾近日受訪時坦承，在自己的球員生涯碰上4名球員會刻意放水，也就是故意不防守，這4人分別是「白巧克力」傑森威廉斯、卡特、麥格瑞迪與艾佛森。

「我必須要坦白一些事情，我想或許韋德也知道，」曾跟布萊恩攜手完成3連霸的歐尼爾表示，「在我球員生涯只要碰上傑森威廉斯、卡特、麥格瑞迪或艾佛森這4人，因為我很喜歡看他們的比賽，所以我會讓他們盡情在場上得分。」

聽到歐尼爾這麼說，不禁讓人回想到2001年總冠軍賽首役，艾佛森狂轟48分，幫助七六人擊敗湖人，歐尼爾說：「每次我們跟艾佛森比賽，我喜歡看他胯下運球過人，他很難對付。本來我有多次封蓋他的機會，我只是不想那樣做。」

「原本那年我們想要取得16勝0敗封王，」歐尼爾說，「我們卻讓艾佛森得到48分，他在場上很拚，且用自己方式打球，我很開心能跟他一起進入名人堂。不幸的是，很多偉大球員被批評沒法奪冠，但艾佛森仍是最偉大球員之一。」

(中時 )