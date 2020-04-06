大陸國家衛健委周一（6日）公布，前一日新增39宗新冠肺炎確診病例，38宗為境外輸入，1宗本土個案來自廣東；湖北多1人死亡；新增無症狀感染者78人，當中40人屬境外輸入個案，5人轉為確診。

截至周一凌晨零時，大陸累計確診病例81708宗，共出院77078人，3331人病亡，現有確診病例1299宗，尚在醫學觀察無症狀感染者1047人。

據報導，隨着各省區市陸續「解封」，重振千瘡百孔的經濟，成為繼防疫後，政府第二大任務，其中受疫情重創的旅遊業，更是部分省市的首要「拯救」目標。其中廈門市多個部門聯合印發通知，容許市民遊客在節假日免費乘坐公共交通，A級景區免費開放，又為遊客提供住宿補助等。惟外界擔心各地政府操之過急，造成人群聚集，引發交叉感染，變成安徽黃山風景區近日人山人海的「翻版」。

另一方面，湖北武漢市「解封」在即，將於周三（8日）恢復對外通行，市內多項重要設施進行準備工作。其中，曾作為重症患者收治定點醫院的武漢市同濟醫院光谷院區，日前已完成病人轉運「清空」工作，仍留醫的132名患者分批轉送到中法新城院區繼。

(中時 )