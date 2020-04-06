星展銀行新加坡總行祭出第三輪個人及中小企金紓困方案，今（4/6）日起於個人信貸、房貸戶及中小企金客群，延長抵押還款、利息支付和調降信貸利息到今年12月，成為首家宣布紓困方案延後半年的亞洲銀行，星展銀行中小企業客戶可以透過線上申請10萬星幣／家的無擔貸款，是第二波紓困方案5萬星幣的兩倍，為的是讓中小企業能夠擁有額外的營運資金，度過疫情經濟風暴。

新冠疫情全球擴散，新加坡情況和台灣相似多是境外移入案例，新加坡總理李顯龍宣布，4月7日起將關閉非必要場所，8日也開始全面停課，只保留醫院、大眾運輸工具、餐館、銀行服務、公家事業等提供基本服務的工作場所。星展銀行在新加坡市場有重要市占，隨即配合政府，作出新的紓困方案。

這已是星展銀行新加坡總行兩個月期間祭出的第三波紓困措施，該行表示，新一輪紓困方案的優惠條件，免除中小企業客戶的銀行手續費，超越官方提供給中小企業的紓困內容。星展銀行自疫情蔓延以來，為客戶作出多項創舉服務，如和安達產險合作免費提供30天救濟保險等。

該行統計，目前已有100萬客戶及其家人簽署保險契約，延繳6個月的抵押貨款本金還款，也收到900多家客戶的申請件，甚至與線上課程新創公司88Tuition合作，免費為中小學生提供線上補習課程，有460多名學生受益。

星展（台灣）銀行目前依照台灣方面的官方措施，對於信用卡及信貸客戶，若在疫情期間有紓困需求，7月底之前可以提出申請。申請內容包括，信用卡帳單應付帳款可緩繳3個月，緩繳期間免收違約金及循環利息，亦不會因此產生繳款遲延的信用紀錄。個人貸款部份，則能申請本金展延3個月，同樣展延期間免收違約金及遲延利息，亦不會因此產生繳款遲延之信用紀錄。

其餘外商銀行在台子行的客戶紓困計畫，內容十分相近，集中在信用卡戶，個人信貸，房貸客戶，中小企金客戶則要視不同銀行措施而定，像渣打銀行特別針對交通運輸、觀光旅遊、旅宿餐飲及其周邊產業，提供企業信貸或企業房屋貸款的本金展延償還，時間上則以7月底前提出申請為多。

(工商 )