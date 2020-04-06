清明連假結束，國內多處景點湧入人潮，甚至遊客都不戴口罩，引發醫界的擔憂，疾管署急性組楊靖慧組長今在指揮中心表示，連假期間的觀光人潮與戴口罩情況確實讓醫界感到憂心，雖然現階段國內的醫療量能還足以應付，但還是期盼降低疫情對社會的衝擊。

楊靖慧說，目前還未看到因連假而發生的採檢潮，但民眾還是要實施自主健康管理，盡可能的在家上班，實施居家檢疫、居家隔離者也必須與家人維持一公尺以上的距離，並不得接受訪客，接下來會列在居家檢疫、居家隔離通知書上更進一步的規範。

(中時 )