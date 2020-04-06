國內多處景點遊客沒戴口罩 疾管署：確實讓醫界憂心 10:402020/04/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義林區管理處派人在阿里山森林遊樂區購票處，以擴音器宣導民眾配合防疫。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假結束，國內多處景點湧入人潮，甚至遊客都不戴口罩，引發醫界的擔憂，疾管署急性組楊靖慧組長今在指揮中心表示，連假期間的觀光人潮與戴口罩情況確實讓醫界感到憂心，雖然現階段國內的醫療量能還足以應付，但還是期盼降低疫情對社會的衝擊。 楊靖慧說，目前還未看到因連假而發生的採檢潮，但民眾還是要實施自主健康管理，盡可能的在家上班，實施居家檢疫、居家隔離者也必須與家人維持一公尺以上的距離，並不得接受訪客，接下來會列在居家檢疫、居家隔離通知書上更進一步的規範。 (中時 ) #國內 #醫界 #口罩 #景點 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明連假出遊別忘投保旅平險 08:002020/04/02 財經 本國債券超低殖利率沒賺頭 日年金基金GPIF 加碼海外債券 04:092020/04/02 全球財經 台灣10美景超有異國風情 把握連假拍照打卡去 11:292020/04/02 旅遊 蔡政府捐國際千萬片口罩 侯友宜：先滿足國內才能支援國外 12:142020/04/02 政治 台南景點實名制上路順暢 市長黃偉哲視察兼賣花 14:522020/04/02 生活 台南景點實名制上路 市長兼賣花 04:102020/04/03 地方新聞 嘉義縣市推輕旅 戶外抗疫景點夯 04:102020/04/03 地方新聞 台南清明連假湧觀光人潮 住宿率達8成 19:472020/04/03 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 11:462020/04/04 生活 遊客聚虎頭埤散心抗疫 市府、警局齊宣導防疫 19:312020/04/05 生活 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 學校急查清明旅遊史！到過11風景區「先請假1周」 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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